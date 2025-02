Fim Cisl, 'dazi Usa preoccupano moltissimo, impatto enorme'

I dazi annunciati dagli Usa "ci preoccupano moltissimo perché è un impatto enorme sul nostro settore. Noi siamo un paese esportatore, quindi tutto ciò che limita l'esportazione o comunque dà una complicazione ha dei riflessi immediati sui volumi, sull'occupazione". Lo ha detto a Bari Ferdinando Uliano, segretario generale nazionale Fim Cisl, in occasione del congresso del sindacato nel capoluogo pugliese.

"È chiaro - ha aggiunto - che l'Europa non può stare ferma, deve muoversi, deve aprire un'interlocuzione. Un'interlocuzione anche con un presidente come Trump che comunque ha una complicazione non da poco conto perché usa i dazi come una clava. Per noi diventa fondamentale però che l'Europa e il nostro paese inizino una politica industriale più diretta con un ruolo importante da parte dello Stato perché solo così si riesce a contrastare Cina e Stati Uniti". "Il settore - ha evidenziato - è fortemente coinvolto da una situazione di crisi che sta caratterizzando tutta la manifatturiera. Siamo ormai al ventiquattresimo mese di riduzione della produzione e quindi la cassa integrazione sta aumentando. Ci sono alcuni settori che comunque stanno trainando e trainando bene, però è chiaro che da questo punto di vista c'è la necessità pure di dare una svolta e quindi tutta la discussione che a livello europeo stiamo facendo, la manifestazione che anche come sindacati abbiamo fatto per il settore va in quella direzione".

"Serve un ruolo importante dell'Europa - ha concluso - serve un ruolo importante del nostro Ministero dell'Industria e queste sono le possibilità che noi abbiamo da giocare per salvaguardare il tessuto industriale, occupazionale e anche la tenuta sociale dei nostri paesi".



