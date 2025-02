Ferito un operaio in Salento, è stato investito da un muletto

Un operaio di 64 anni è rimasto ferito, questa mattina a Trepuzzi (Lecce) mentre stava lavorando all'interno di un'officina preposta alla costruzione e al montaggio di carpenteria metallica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato investito da un muletto in manovra, riportando traumi agli arti inferiori.

Soccorso dai colleghi, l'operaio è stato poi portato da un'ambulanza del 118 all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi i carabinieri e gli ispettori dello Spesal.



