Emiliano, 'opere d'arte per nuovo ospedale Taranto un obbligo'

"Ogni volta che si fa un'opera pubblica è obbligatorio investire in opere d'arte. E queste opere, per quanto ci riguarda, devono essere di livello". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo alla presentazione del concorso bandito dall'Asl Taranto per la valorizzazione artistica del nuovo ospedale San Cataldo, in via di ultimazione. Il bando, in scadenza il prossimo 20 marzo, porterà alla realizzazione di nove opere d'arte ispirate alla Magna Grecia, al mare e al territorio per la creazione di un ambiente di cura che esprima storia, cultura e bellezza.

All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, l'assessora regionale alla Cultura Viviana Matrangola, il direttore del dipartimento Cultura e turismo della Regione Puglia Aldo Patruno e il direttore generale dell'Asl Taranto, Vito Gregorio Colacicco.

"La nascente struttura ospedaliera del San Cataldo - ha aggiunto Emiliano - in questo momento è la più importante e moderna della Puglia, quella sulla quale abbiamo investito tantissime energie. E' l'ospedale che è stato costruito nel minor tempo della storia d'Italia. Non mi risulta che ci siano altri ospedali che in meno di quattro anni siano stati tirati si in questa maniera".

Emiliano ha poi ricordato di aver scritto al ministro della Salute, Orazio Schillaci, per una richiesta di finanziamento straordinario per le strutture sanitarie di Taranto, considerando che "se la Puglia ha 20mila dipendenti meno della Toscana, che ha un numero di abitanti inferiore, è normale che qualcuno ce ne debba dare atto. D'altra parte Taranto non può avere un solo pronto soccorso e noi - ha concluso - abbiamo chiesto di utilizzare l'ospedale Moscati, che è già ben strutturato".



