De Franchi, 'l'immagine della Puglia si promuove da sola'

"L'immagine del turismo della Puglia si sta comunicando da sola. Non abbiamo più un'esigenza quantitativa, abbiamo oggi un'esigenza qualitativa, cioè di indirizzare anche le nostre attività di comunicazione istituzionale e di promozione turistica verso canali che non sono i soliti, per intercettare il turismo dei cammini, il turismo esperienziale di chi sceglie di viaggiare da solo o in gruppi organizzati, del cicloturismo con una riscoperta dell'enogastronomia". Lo ha detto Rocco De Franchi, responsabile della Comunicazione istituzionale della Regione Puglia, a margine del panel dedicato a 'Le scelte della Regione Puglia per il turismo', e organizzato nell'ambito della Btm, la fiera del turismo in corso a Bari.

"Noi stiamo offrendo un pacchetto che è un pacchetto di esperienza di una comunità in evoluzione, che si mostra per quello che è", ovvero "una comunità sana e che vuole accogliere cittadini temporanei che sappiano vivere al meglio anche quello che noi possiamo offrire, che spesso è poco ma vuol dire tanto", ha continuato De Franchi spiegando che "il fenomeno turistico è fenomeno sociale, culturale ma anche economico".

"Stiamo vivendo una stagione molto importante in cui riusciamo a intercettare, anche grazie all'intuizione di dieci anni fa del presidente Emiliano (presidente della Regione Puglia, ndr) moltissimi investitori che vengono da fuori anche dall'estero e che vengono supportati dalla Regione che ha un utilizzo attento e molto efficace delle risorse comunitarie", ha concluso De Franchi.



