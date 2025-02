Confimprese Taranto, 'nuovo governo cittadino condivida scelte'

"Per una operazione di rilancio servono uomini che abbiamo visione, coraggio e capacità di ascolto. Il nuovo governo cittadino punti sulla condivisione delle scelte, superando le fratture del passato". È l'auspicio di Federico Greco, presidente di Confimprese Taranto, dopo la fine anticipata del secondo mandato del sindaco Rinaldo Melucci a seguito delle dimissioni di 19 consiglieri su 32. Per la gestione ordinaria dell'ente si è insediata la commissaria prefettizia Giuliana Perrotta in attesa delle nuove elezioni, che probabilmente si terranno a maggio.

"Speriamo si possano instaurare metodi concertativi - aggiunge - che in parte erano stati avviati con la precedente amministrazione, come gli interventi durante la discussione di approvazione del documento strategico del commercio, i tavoli per la redazione del Pug (piano urbanistico generale), quello sulla mitilicoltura. Mi auguro che si possa percorrere ancora con più vigore questa strada in modo da portare i problemi delle micro aziende al centro della discussione e trovare soluzioni".

Secondo Greco "il momento storico che vive Taranto, con i finanziamenti previsti dal Jtf (Just transition fund) e il Cis, ad esempio, impone un cambio di passo. Il futuro è qui e ora.

Non possiamo più sprecare le occasioni che si presentano. E questo vale per le grandi questioni industriali come per gli interventi di riqualificazione che devono rendere più appetibile il territorio e le misure di sostegno per i comparti che sono in crisi".



