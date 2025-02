Accolta nel carcere di San Severo la lampada della speranza

La lampada della speranza, benedetta lo scorso 9 gennaio nella basilica di San Pietro, in Vaticano, è stata accolta nella casa circondariale di San Severo, in provincia di Foggia, e resterà nella cappella dell'istituto penitenziario per tutto l'anno "come segno della luce del Vangelo della misericordia che vuole raggiungere tutti i luoghi soprattutto i cuori delle persone che sono in una situazione di detenzione perché nella loro pena siano confortati dalla fiducia e dalla speranza cristiana". La lampada è stata accolta durante una celebrazione eucaristica giubilare, alla quale hanno partecipato i detenuti, presieduta da monsignor Giuseppe Mengoli, vescovo di San Severo. Il momento dell'accensione è stato seguito da un gesto silenzioso ma altamente significativo: la lampada accesa è passata di mano in mano fra tutti i presenti. Mengoli nella sua omelia, ha affermato che "la speranza cristiana non delude ed è qualcosa che non si può vivere da soli ma va condivisa con gli altri".



