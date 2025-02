Spaccia eroina nella sua cartolibreria in Salento, arrestato

Spacciava droga, soprattutto eroina, nella stessa cartolibreria di cui era titolare e in cui entravano spesso genitori accompagnati dai bambini. Lo ha scoperto la Guardia di finanza che a Gallipoli ha arrestato un 60enne di Galatina.

Nel corso delle perquisizioni, eseguite con l'ausilio delle unità cinofile, sia nell'abitazione sia nell'attività commerciale dell'uomo, i finanzieri hanno trovato 20 dosi di eroina, tre bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. Il 60enne, con precedenti specifici per lo stesso reato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.



