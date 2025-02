Derrate alimentari abbandonate in un capannone a Foggia

Derrate alimentari abbandonate in un capannone alla periferia di Foggia, nella zona industriale, sono state ritrovate durante controlli dagli ispettori ambientali Civilis. Il ritrovamento - stando a quanto riferito dal comandante Giuseppe Marasco - è avvenuto nel pomeriggio di ieri durante un controllo del territorio. "Abbiamo notato un capannone abbandonato e siamo entrati - spiega -. Oltre ai rifiuti, abbiamo rintracciato diverse pedane di derrate alimentari scadute con le etichette strappate, per cui è improbabile risalire alla provenienza. Siamo nell'ordine di tre, quattro quintali". "In genere - conclude - quando notiamo capannoni o masserie abbandonate, controlliamo perché quasi sempre vengono utilizzati per abbandonare rifiuti o scarti di ogni tipo". La scoperta è stata segnalata alle forze di polizia.





