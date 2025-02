Accoltella vicino di casa durante una lite, arrestato a Bari

Un uomo di 70 anni è stato arrestato a Bari dai carabinieri perché ieri sera avrebbe accoltellato un vicino di casa durante un litigio. La vittima ha 51 anni ed è ricoverata in rianimazione al policlinico di Bari dov'è stata sottoposta a un intervento. A quanto si apprende, è in pericolo di vita. Trovato e sequestrato il coltello usato dal presunto responsabile.

Secondo quanto ricostruito, il 70enne, che risiede come la vittima in un condomino del quartiere Poggiofranco di Bari, avrebbe impugnato un coltello da cucina dalla lama lunga 17 centimetri per colpire più volte il vicino di casa al viso e al collo. Pare che i due avessero discusso diverse volte per motivi legati alla convivenza condominiale. Al 70enne è contestata la premeditazione per aver atteso la vittima al suo rientro a casa: l'accoltellamento, infatti, è avvenuto mentre il 51enne attendeva l'ascensore per raggiungere il suo appartamento. La vittima, ferita il in modo grave, "è in pericolo di vita", confermano gli investigatori. Il presunto aggressore, che è rimasto lievemente ferito, risponde di tentato omicidio aggravato e occultamento dell'arma usata che è stata lanciata nel vano ascensore. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni testimoni che con le loro dichiarazioni hanno permesso di ricostruire non solo l'accaduto ma le liti pregresse tra i due. Il pensionato, cinque anni fa, è stato infatti raggiunto da un ammonimento del questore per atti persecutori ai danni della vittima e della sua famiglia, reati che l'anno successivo e nel 2022 gli sono costati un processo e una condanna. Coltello e abiti indossati dall'indagato sono stati sequestrati mentre l'uomo è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.



