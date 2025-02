A Bari nasce il faro-museo dedicato a Marconi e alla radio

E' il terzo faro più alto in Italia, protagonista - il 3 agosto 1904 - del primo esperimento di trasmissione radio di Guglielmo Marconi fra Bari e la costa del Montenegro. Da sabato primo marzo il faro di San Cataldo, ancora in esercizio nel capoluogo pugliese, ospiterà il museo dedicato alla radio e alla figura di Marconi. I visitatori saranno accolti da un video-racconto, poi potranno visitare la sala dedicata alla storia della radio, ammirare reperti storici sui collegamenti via etere, approfondire la storia della prima trasmissione radio e scoprire gli apparecchi in esposizione, che provengono dalle collezioni di Alberto Chiantera e dell'Associazione italiana radioamatori-sezione di Bari.

Il museo nasce nel contesto del recupero di tre fari e tre torri costiere della regione nell'ambito dell'Interreg Co.He.N.

(Coastal heritage network, Interreg Grecia-Italia 2014-2020) promosso e finanziato dalla Regione Puglia. Nel programma sono inseriti anche il faro torre San Giovanni a Ugento (Lecce) e la torre San Felice a Vieste (Foggia), già aperti e fruibili. Così come la torre Pietra a Margherita di Savoia, la torre Calderina a Molfetta e il faro di Punta Palascia a Otranto.

"La Regione Puglia - spiega il governatore Michele Emiliano - ha coordinato un'operazione di recupero e riallestimento di queste strutture, trasformandole in luoghi vivi e di cultura, che custodiscono l'identità dei nostri paesaggi e la memoria della nostra storia". Il sindaco di Bari, Vito Leccese, evidenzia che nel faro San Cataldo "gli spazi espositivi offriranno ai visitatori l'opportunità di conoscere la storia dei fari e delle torri costiere di Puglia e di approfondire la conoscenza del mondo della radio e di Guglielmo Marconi".

Il Museo del faro e della radio è gestito, in convenzione con il comune di Bari, dall'associazione Vedetta sul Mediterraneo, in collaborazione con l'associazione Mar di Levante e l'Associazione radioamatori italiani-sezione di Bari. Direttrice onoraria è la giornalista e scrittrice Enrica Simonetti.



