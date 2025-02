Quattro nuove ambulanze al Policlinico di Bari

Due ambulanze di rianimazione, un'ambulanza bariatrica e un'ambulanza per le emergenze pediatriche: è la nuova dotazione del parco mezzi del Policlinico di Bari. La cerimonia di consegna dei mezzi è avvenuta questa mattina alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del direttore generale del Policlinico Antonio Sanguedolce e di medici e operatori sanitari dei reparti interessati.

La dotazione complessiva è di 7 ambulanze, le ultime tre saranno consegnate in aprile, per un importo complessivo di 887.393 euro. Per il presidente Emiliano si tratta di "un investimento importante perché dotazioni molto costose, ma questo ci consentirà di gestire molte delle patologie e delle situazioni tempo-dipendenti con maggiore tranquillità. Provate a immaginare che cosa significa poter assistere sia i bimbi che gli adulti con una rianimazione mobile, significa dargli il massimo della sicurezza e avere il tempo di portarli nel posto giusto perché tante sono le situazioni diverse che dobbiamo affrontare". "Il Policlinico di Bari è un hub regionale sia della rete di trasporto di emergenza neonatale sia della rete delle rianimazioni - ha detto il direttore generale del Policlinico Antonio Sanguedolce - con queste quattro nuove ambulanze, che sono a tutti gli effetti delle unità mobili di rianimazione dotate di tecnologie di ultimissima generazione, potenziamo in modo significativo la nostra capacità di intervento in situazioni critiche". Per il direttore neonatologia e terapia intensiva neonatale, Nicola Laforgia "adesso abbiamo ambulanze operative da ogni punto di vista. Grazie alle incubatrici da trasporto di ultima generazione già disponibili, gli operatori possono fare lunghi tragitti, anche su strade sconnesse, riducendo al minimo i movimenti così da mantenere le funzioni vitali del neonato fino a destinazione".



