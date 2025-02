La musica da Pitagora all'Ai, concerto al Politecnico di Bari

Esplorare il legame fra arte e scienza nel solco di Pitagora. E' un viaggio nella profonda relazione fra musica e matematica il secondo appuntamento con la rassegna concertistica 2025 'I concerti del Politecnico' organizzata dal Politecnico di Bari in collaborazione con ArCoPu, l'Associazione regionale dei cori pugliesi. L'evento 'La musica da Pitagora all'intelligenza artificiale', in programma martedì 4 marzo (ore 18.30 nel Museo della fotografia del campus universitario), è concepito come un discorso a tre voci che vedrà protagonisti Francesco Scagliola (coordinatore del dottorato di ricerca in Composizione musicale elettroacustica computazionale, modelli algoritmici generativi e complessità computazionale del conservatorio Niccolò Piccinni di Bari) che dialogherà con i dottorandi del conservatorio Rossella Calella e Francesco Vitucci.

Il concerto esplorerà il legame fra musica e matematica studiato da Pitagora, al quale si deve la scoperta delle relazioni matematiche fra le lunghezze delle corde vibranti e le altezze dei suoni, caposaldo della teoria musicale occidentale. La sua teoria dell'armonia delle sfere suggeriva, infatti, che i movimenti celesti producessero una musica cosmica. In tempi più recenti il legame fra musica e matematica ha abbracciato anche Fisica e informatica: le onde sonore sono state infatti studiate attraverso modelli fisici, mentre l'elaborazione digitale del suono ha aperto nuove possibilità espressive. L'intelligenza artificiale è l'evoluzione più recente, in grado di comporre e analizzare musica grazie ad algoritmi e reti neurali. Insomma, la musica non è solo un'esperienza estetica, ma in un campo nel quale arte e scienza collaborano.



