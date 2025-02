La Basilicata al 'Business tourism management' in corso a Bari

C'è anche l'Agenzia di promozione territoriale della Basilicata all'undicesima edizione del Business tourism management, una delle piattaforme strategiche per la promozione e la valorizzazione dell'offerta turistica sul mercato nazionale e internazionale, in programma fino al 28 febbraio 2025 a Bari. La Basilicata, che è stata inclusa tra i dieci luoghi da visitare in Italia nel 2025 dal quotidiano britannico "The Guardian", racconterà il territorio attraverso 12 operatori e 20 operatori turistici, provenienti dalle aree del Metapontino, Matera, Pollino e Potentino che incontreranno circa cinquanta buyer italiani ed esteri provenienti da Regno Unito, Germania, Norvegia, Svezia, Spagna e Stati Uniti.

Sottolineando il legame con la Puglia, il direttore generale di Apt, Margherita Sarli ha evidenziato come la regione sia "tra i principali bacini di utenza di flussi turistici lucani, con un più 13,93 per cento nel 2023 rispetto all'anno precedente e 491.667 presenze". "In questo contesto - ha concluso - si colloca anche l'annuncio da parte di Neos Air del nuovo volo diretto Bari-New York che sarà attivo dal 3 giugno al 15 ottobre 2025 che renderà la Basilicata più accessibile ai visitatori internazionali".



