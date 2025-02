Ferrante, 'tangenziale ovest di Foggia opera fondamentale'

La tangenziale ovest di Foggia "è un'opera fondamentale in termini di miglioramento della sicurezza della viabilità e di qualità del servizio". Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti, Tullio Ferrante, negli uffici Anas del capoluogo dauno per partecipare alla consegna del terzo lotto dei lavori di riqualificazione dell'infrastruttura, che dovrebbero partire entro poche settimane. "Stiamo parlando - ha aggiunto Ferrante - di un'opera da 122 milioni di euro" sui quali "c'è una copertura integrale".

L'obiettivo dei lavori è garantire maggiori standard qualitativi della circolazione stradale e quindi una maggiore sicurezza. "Siamo qui - ha spiegato Ferrante - per fare il punto con l'Anas, penso anche all'adeguamento della statale 16 (nel tratto fra San Severo e Foggia, ndr) per cui stiamo investendo 180 milioni di euro con copertura integrale rispetto ai fondi".

"E' un incontro - ha concluso Ferrante - che testimonia l'impegno del governo sul tema viabilità e infrastrutture a Foggia e nel sud Italia". Il sottosegretario è stato anche sul cantiere lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo dove sono in corso i lavori di adeguamento e sul cantiere Rfi Termoli-Lesina.



