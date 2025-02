'Energia al cubo', a Foggia raccolti 858 chili di batterie

Sono 858 i chili di batterie esauste raccolti a Foggia nell'ambito dell'edizione 2024 di 'Energia al cubo', il progetto di Erion Energy, consorzio del sistema Erion dedicato alla gestione dei rifiuti di batterie (Rb) realizzato in collaborazione con Amiu Puglia e con il patrocinio del Comune di Foggia. La quantità raccolta è pari all'emissione in atmosfera di 635 chili di Co2 e ha consentito un risparmio di 616 metri cubi di acqua e 1.748 kWh di energia.

Al progetto hanno partecipato 2.181 studenti di 14 istituti scolastici della città.

L'iniziativa, lanciata il 25 novembre 2024, coinvolto 133 classi attraverso un ciclo di incontri formativi durante i quali gli esperti Erion Energy hanno spiegato l'importanza di raccogliere correttamente le batterie portatili esauste. Durante le lezioni, i bambini hanno ricevuto quaderni didattici - pensati per apprendere i principi dell'economia circolare attraverso il gioco - e la caratteristica scatolina gialla, utile a raccogliere le batterie esauste trovate in casa e a portarle a scuola per il corretto conferimento.

Per l'edizione di Foggia 2024 sono state proclamate tre classi vincitrici che si sono suddivise il montepremi da tremila euro. Le tre scuole sono state premiate stamattina. "Amiu Puglia è stata particolarmente lieta di sostenere l'iniziativa - ha detto la presidente, Antonella Lomoro - soprattutto perché si è svolta nelle scuole. I bambini per noi rappresentano il futuro e sensibilizzarli a una raccolta differenziata selettiva e performante significa investire sugli adulti del domani".





