Da Intesa Sanpaolo 50 milioni a Casillo per l'innovazione

Intesa Sanpaolo ha perfezionato un finanziamento di 50 milioni di euro con Garanzia Futuro di Sace a favore di Casillo spa (società facente parte della holding Casillo Partecipazioni) per sostenere le attività di export e supportare il lancio sul mercato mondiale di Altograno, uno sfarinato innovativo, sostenibile e circolare.

Questo finanziamento, sottolinea Francesco Casillo, presidente e amministratore delegato di Casillo spa, "è un tassello fondamentale all'interno della nostra più ampia strategia di proiezione internazionale volta a confermare la nostra leadership nel settore del trading di grano e ad esportare il nostro know-how d'eccellenza in termini di innovazione nel settore food".

Per Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo,"l'impatto di questa operazione, insieme al ruolo di Casillo spa, primario gruppo e vanto dell'industria agroalimentare, assume rilevanza strategica favorendo il posizionamento competitivo del nostro Paese nel quadro del mercato internazionale del grano, con ricadute significative lungo l'intera filiera di produzione e vendita di farine".

Con questa operazione, afferma Gianluca Amero, Regional Director Sud di Sace, "sosteniamo Casillo spa, che negli anni ha investito nell'efficienza tecnologica dei suoi impianti con un approccio di filiera e nel rispetto dell'ambiente. Crediamo che realtà come questa possano apportare un valore inestimabile alla comunità, oltre a valorizzare il Made in Italy in tutto il mondo".



