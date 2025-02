Robotica avanzata, rinnovata collaborazione fra PoliBa e Comau

Sviluppare soluzioni innovative nel campo della raccolta ed elaborazione dei dati e della robotica avanzata. E' l'obiettivo della collaborazione quinquennale fra Politecnico di Bari e Comau (leader mondiale nella fornitura di soluzioni di automazione avanzate e sostenibili con sede a Torino), avviata nel 2022 e confermata quest'anno. L'intesa, ricorda il PoliBa, ha permesso di avviare a Bari il laboratorio pubblico-privato Cognitive Diagnostics. Nel 2025, in particolare, Comau ha messo a disposizione dei dottorandi tre borse di studio destinate a laureati in Ingegneria dell'informazione o industriale, con una selezione basata su titoli, esperienze e pubblicazioni.

I progetti di ricerca che verranno sviluppati riguardano tre principali aree tematiche: l'impiego di sistemi di tracciamento in tempo reale per la programmazione semplificata, che facilita l'applicazione della robotica ad ambienti non strutturati; la progettazione di metodologie analitiche e infrastrutture cloud per rendere il monitoraggio dei processi produttivi sempre più flessibile ed efficiente; lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare i processi logistici e in particolare le attività di pallettizzazione dei prodotti, al fine di migliorare la stabilità del carico e ridurre gli sprechi. Il termine per l'invio delle candidature alle borse di studio è fissato al prossimo 28 febbraio.

Negli anni precedenti la collaborazione ha contribuito al lancio sul mercato di 'in.Grid', un'avanzata piattaforma di monitoraggio delle tecnologie produttive per la manutenzione preventiva e predittiva degli impianti, oltre che ad avanzamenti nelle analisi sulle anomalie di prodotto e nel 'low-code programming' (programmazione semplificata). "Il rinnovato impegno di Comau testimonia la volontà di investire in Italia nello sviluppo di know-how su tecnologie all'avanguardia" spiega Andrew Lloyd, chief of engineering di Comau. "Il Politecnico di Bari valorizza le ricerche condotte da anni in alcuni suoi laboratori" conclude Vitoantonio Bevilacqua, ordinario di Bioingegneria elettronica e dell'informazione al Poliba.



