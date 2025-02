Presta soldi a tassi usurari, arrestato ottico 70enne nel Barese

Avrebbe aiutato persone in difficoltà economica prestando loro somme di danaro contante di cui però avrebbe chiesto la restituzione applicando tassi di interesse anche del 110 per cento. Con le accuse di usura, estorsione, rapina e lesioni personali, un uomo di 70 anni di Molfetta (Bari) è stato arrestato dai carabinieri.

A dare il via alle indagini, coordinate dalla Procura di Trani, è stata la denuncia presentata da una delle vittime che risiede a Bisceglie, nel nord Barese. Secondo quanto messo a verbale, l'uomo che di professione fa l'ottico, avrebbe dato piena disponibilità a dare un aiuto in un momento di difficoltà pretendendo poi la restituzione dei soldi prestati applicando tassi di interessi usurari. Se le vittime erano impossibilitate a saldare i debiti contratti, è emerso dagli accertamenti investigativi, si sarebbe impossessato dei loro beni, come le auto o i mezzi di proprietà, oppure le avrebbe aggredite con violenza. Il 70enne è ora agli arresti domiciliari.



