Nuove rotte cargo per Nord Africa dal porto di Livorno

Al via nuove rotte cargo dal porto di Livorno per il nord Africa grazie all'accordo appena siglato tra gli agenti marittimi Seaway Agency, partner di Gts spa, l'operatore intermodale di Bari, e la William Shepherd, del gruppo Fanfani, l'agenzia marittima internazionale livornese di navi cargo e passeggeri.

L'approdo nel porto toscano, che ha da poco annunciato un aumento del traffico merci ferroviario confermando quindi la sua inclinazione all'intermodalità e alla sostenibilità ambientale, - spiega una nota - si traduce per la Seaway in un trampolino di lancio chiave: "l'obbiettivo comune a cui stiamo lavorando - dichiara Marco Fanfani della William Shepherd - è quello di sviluppare nuovi traffici marittimi tra lo scalo livornese e il nord Africa, dare questa opportunità a clienti come Medkon, la compagnia Turca di cui la Seaway è agente in Italia, ma anche intercettarne di nuovi tra armatori, spedizionieri e operatori del settore soluzioni".

Luigi Foglio, ceo della Seaway, aggiunge "Abbiamo deciso di aprire una seconda sede a Livorno perché il suo porto è una interessante e strategica finestra del traffico merci, dove si affacciano importanti attori della logistica e dello shipping.

In Marco Fanfani e la sua agenzia abbiamo individuato il partner ideale per potenziare i nostri servizi con supporti più capillari e un'efficienza operativa ancora più competitiva.

Questa sinergia farà della Seaway un punto di riferimento per le operazioni nel Tirreno ma ci rafforzerà ulteriormente anche nel panorama marittimo nazionale".



