Attacco hacker a sito Regione Puglia, 'dati non compromessi'

E' tornato pienamente operativo il sito della Regione Puglia oggetto questa mattina di un attacco informatico da parte del gruppo di hacker filorussi NoName057(16). Lo comunica la stessa Regione attraverso il dipartimento per la Transizione digitale, evidenziando che "l'attacco non ha compromesso in alcun modo la sicurezza, la riservatezza o l'integrità dei dati presenti sul sito istituzionale".

L'attacco di tipo DDoS aveva causato temporaneamente l'irraggiungibilità del portale istituzionale dell'ente. La Regione, attraverso il proprio Computer security incident response team, e in coordinamento con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ha attivato immediatamente tutte le contromisure necessarie per contrastare l'attacco e ripristinare la piena operatività dei servizi.



