Al via riqualificazione dell'area archeologica di Monte Saraceno

Taglio del nastro questa mattina per l'avvio del cantiere dei lavori di tutela e valorizzazione dell'area archeologica e paesaggistica di Monte Saraceno ricadente nel territorio di Mattinata, in provincia di Foggia.

"È una riqualificazione importante sotto il profilo archeologico - ha sottolineato la dirigente della soprintendenza archeologia delle belle arti di Bat e Foggia, Anita Guarnieri - perché qui abbiamo una delle necropoli più importanti del territorio nel quale sono state rinvenute ben 200 tombe a fossa con materiale archeologico, ma lo è anche sotto il profilo paesaggistico che è straordinario". "Passeremo anche al restauro dell'edificio baluardo della marina militare, ormai un rudere - ha evidenziato - sul quale si è intervenuti rispettando la storia. Diventerà un luogo di accoglienza dei visitatori che vorranno percorrere questo sito. E qui verrà raccontata la sua storia".

Per il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, "è un momento storico: legheremo questo posto al nostro museo archeologico con ampie ricadute turistiche ed economiche per l'intera comunità".





