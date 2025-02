Urso incontra commissario prefettizio Taranto,'focus su ex Ilva'

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato oggi a Palazzo Piacentini, a Roma, il commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Taranto, Giuliana Perrotta, nominata venerdì scorso dal prefetto di Taranto Paola Dessì dopo la sospensione del consiglio comunale del capoluogo causata dalle dimissioni contestuali di 19 consiglieri su 32.

"Al centro della riunione - spiegano fonti del Mimit - la situazione dell'ex Ilva, con un focus sullo stato di avanzamento della procedura competitiva per l'assegnazione degli impianti e sui piani di rilancio e di decarbonizzazione che la gestione commissariale sta portando avanti".



