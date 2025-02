Una casa di Foggia trasformata in piazza di spaccio, 3 arresti

Un cartello sulla porta di ingresso di un'abitazione in via Crispi, nel cuore di Foggia, annunciava l'apertura h 24 della casa, divenuta punto di riferimento per lo spaccio. Era affisso anche un cartello, con la richiesta di non disturbare per "pericolo di morte". A scoprirla sono stati i carabinieri che, facendo irruzione all'interno dello stabile, hanno arrestato in flagranza tre giovani (un 30enne in carcere, un 20enne e un 23enne ai domiciliari) accusati di gestire lo spaccio delle sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione sono stati identificati anche sei assuntori in quel momento presenti.

All'abitazione i carabinieri sono giunti anche grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini che riferivano che quel luogo "era ormai divenuto punto di ritrovo di numerosi tossicodipendenti, che vi accedevano a qualsiasi ora del giorno perché gli spacciatori erano sempre presenti, organizzandosi in turni". L'abitazione era fornita anche di un sistema di videosorveglianza composto da otto telecamere che riprendevano l'intero perimetro, permettendo alle persone di guardia di verificare l'identità degli avventori prima del loro ingresso.

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati circa 60 grammi di marijuana, 140 grammi di hashish e sei grammi di cocaina, il tutto suddiviso in dosi pronte per la vendita. Sono inoltre stati sequestrati circa 700 euro in contanti, recuperati sul tetto dell'abitazione limitrofa dopo essere stati lanciati al momento dell'ingresso dei militari. E' stato inoltre scoperto materiale di confezionamento, bilancini di precisione, due pistole giocattolo, un teaser e un passamontagna. L'intero immobile è stato sequestrato.



