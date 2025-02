'Studentessa medicina molestata durante tirocinio', denuncia

Una studentessa della facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Bari avrebbe subito delle molestie durante il suo tirocinio pre-laurea presso lo studio di un medico di medicina generale. A denunciarlo è l'associazione studentesca Udu-link che, con un post pubblicato sui social, ha annunciato di aver "inviato una segnalazione agli uffici competenti per denunciare quanto accaduto, affinché si prendano tutte le misure necessarie affinché episodi del genere non si ripetano più".

"Vogliamo che si elimini il medico coinvolto dalla lista dei medici presso cui svolgere il tirocinio", si legge ancora nel post, "e si renda pubblico l'elenco dei medici di Medicina generale presso i quali l'università permette di svolgere il tirocinio". Il post, dal titolo "Fuori le molestie dalla nostra università", invita altre vittime di violenza a denunciare e si conclude con i contatti del centro antiviolenza del Policlinico di Bari. "È ora di istituire uno statuto dei diritti e dei doveri dei tirocinanti - scrive ancora l'associazione - con una figura specifica a cui riferirsi in caso di irregolarità di questo genere. Vogliamo un'università realmente sicura e libera dalla cultura dello stupro imperante nella nostra società e che inquina anche i luoghi della formazione".



