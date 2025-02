Sindaco Bari, anniversario guerra ucraina è doloroso

"Una ricorrenza dolorosa e vergognosa per l'intera umanità". Lo sostiene il sindaco di Bari, Vito Leccese citando Papa Francesco, in occasione del terzo anniversario della invasione russa dell'Ucraina. Il primo cittadino ha lasciato, ai piedi della statua di San Nicola nella piazza della basilica dedicata al patrono della città, un piccolo bouquet di fiori con petali blu e gialli per ricordare i colori della bandiera ucraina.

"A tre anni dall'invasione dell'esercito russo, la città di Bari rinnova la sua vicinanza al popolo ucraino: Bari è, e sempre sarà, una città di pace, unita contro ogni guerra e ogni forma di violenza", ha ribadito Leccese mentre la bandiera ucraina è stata esposta sulla facciata di Palazzo di Città "in segno di solidarietà - spiega una nota - con la popolazione stremata dalla guerra".



