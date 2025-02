Mamma e figlio autistico sfrattati a Taranto, c'è lo sgombero

E' stato eseguito oggi lo sfratto dall'appartamento di Taranto in cui risiedevano di Adriana Parisi e del figlio autistico Saverio, di 34 anni, dopo la vendita della casa all'asta in quanto la donna e suo marito (che si sono separati nel 2016), non sono più riusciti a pagare le rate del mutuo.

Adriana aveva presentato nuove offerte economiche per l'acquisto o semplice affitto dell'immobile, e chiesto quanto meno di differire lo sgombero per consentire al figlio ad abituarsi gradualmente alla nuova destinazione, considerando che i cambiamenti improvvisi potrebbero provocargli stress emotivo.

Questa mattina, dopo il rinvio ottenuto lo scorso mese, è avvenuto lo sgombero esecutivo dell'immobile. Non è bastata la raccolta fondi avviata dal Comitato spontaneo #iostoconSaverio.

"Questa - ha dichiarato Adriana Parisi - è l'epilogo di 3 anni di battaglie. Avevo chiesto 24 ore di tempo per spostarmi con Saverio e svuotare casa e sistemarmi in un B&B che avrei dovuto visionare per valutare se risultava idoneo. Mi hanno presa in giro, mi hanno detto di mandare via la stampa e togliere qualcosa per far vedere la buona volontà, assicurandomi che avrei anche potuto restare qui con Saverio per la notte. Questa è stata l'ennesima bufala".

"I servizi sociali - ha aggiunto la donna - hanno trovato un posto che probabilmente sarà pronto tra un paio di mesi, poi sono andati via. E sono stata costretta a sgombrare casa alla meno peggio. Non vi fidate, anche se c'è un ragazzo disabile non importa a nessuno. Dove andrò? Non lo saprà nessuno".



