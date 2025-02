Lotta all'obesità, UniBa protagonista col progetto 'Pas Gras'

Si chiama 'Pas Gras' il progetto dell'università Aldo Moro di Bari inserito in ObeClust, l'iniziativa che riunisce nove progetti di ricerca focalizzati sulla prevenzione e il trattamento dell'obesità. Il cluster conta su un finanziamento complessivo di 80 milioni di euro, erogato dall'Unione europea, dalla Segreteria di Stato svizzera per l'istruzione, la ricerca e l'innovazione e da Uk research and innovation. L'obiettivo è "affrontare in maniera integrata la crescente emergenza sanitaria legata all'obesità, puntando sulla collaborazione internazionale e interdisciplinare".

Il progetto dell'ateneo barese, coordinato dal docente Piero Portincasa, si "concentra sulla riduzione dei fattori di rischio metabolici, ambientali e comportamentali legati all'obesità in bambini, adolescenti e giovani adulti - spiega UniBa in una nota - contribuendo in modo concreto alla lotta alla patologia" e punta "sull'identificazione precoce dei fattori di rischio". Il cluster si basa sulla collaborazione interdisciplinare e tra Paesi diversi per affrontare la crisi dell'obesità" e intende "creare soluzioni efficaci e basate su evidenze di cui beneficeranno individui e comunità in tutta Europa".

"Con oltre un miliardo di persone colpite dall'obesità in tutto il mondo, il momento di agire è ora" dichiara Paulo Oliveira, attuale presidente di ObeClust e coordinatore europeo del progetto 'Pas Gras', spiegando che il cluster "riunisce una rete multidisciplinare di esperti e risorse per trovare soluzioni concrete di cui beneficeranno milioni di persone in Europa e nel mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA