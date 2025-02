Un operaio di 34 anni è rimasto ferito gravemente questa mattina mentre era a lavoro in un pastificio di Palo del Colle, in provincia di Bari. La vittima, travolta da un macchinario, ha riportato un grave trauma da schiacciamento: è stata soccorsa dal personale del 118 che l'ha classificata come codice rosso e trasportata al Pronto soccorso del Policlinico di Bari. Sul posto è intervenuto personale dello Spesal.



