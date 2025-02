Incendio danneggia scuola nel Barese

Un incendio ha danneggiato diverse aule e uffici dell'istituto secondario superiore Alpi - Montale di Rutigliano, in provincia di Bari. Le fiamme, divampate nella notte tra sabato e domenica scorsi, sarebbero partite dalla segreteria per poi propagarsi in altri ambienti scolastici distruggendo scaffali, armadi, sedie e cattedre. I danni sono ingenti e al momento la scuola resta chiusa ai fini della valutazione dell'agibilità dell'edificio. Ai vigili del fuoco sono servite quattro ore per spegnere il rogo di cui non si esclude la natura dolosa. Sull'accaduto indagano i carabinieri e secondo quanto si apprende, non ci sono sistemi di videosorveglianza né nella scuola né nelle strade limitrofe.

Il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, ha firmato una ordinanza che dispone la chiusura della scuola "fino a nuovo provvedimento di riapertura". "Ignoti si sono introdotti all'interno dell'Alpi-Montale appiccando un incendio che, purtroppo, ha recato danni ad alcuni ambienti scolastici - scrive Valenzano sui social - Un gesto ignobile, un atto vile che condanno con fermezza". Il primo cittadino ringrazia vigili del fuoco e carabinieri per poi rivolgere "all'intera comunità scolastica, un caloroso abbraccio. Siamo e saremo sempre al vostro fianco".



