Ferrovie Appulo Locane, venerdì proclamato sciopero di 24 ore

Sono previsti possibili disagi venerdì 28 febbraio per i viaggiatori che utilizzano treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane. L'organizzazione sindacale Faisa Cisal Puglia ha, infatti, proclamato la seconda azione di sciopero del personale delle Fal della durata di 24 ore. Lo comunica l'azienda in una nota.

Le motivazioni dello sciopero sono il "mancato rispetto di quanto convenuto nel verbale del 30 aprile 2024, il mancato riscontro alla richiesta di convocazione turni Emi e Eml' del 19 agosto 2024 e il mancato riscontro alla richiesta di tavolo tecnico del 13 settembre 2024". Fal evidenzia che "saranno comunque assicurati i servizi indispensabili, come individuati nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30".



