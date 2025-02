Associazioni a vescovo Taranto, 'decarbonizzazione è propaganda'

"Il filo diretto tra lei e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, scavalca, a nostro modo di vedere, quello che dovrebbe essere il primo impegno da parte sua: ascoltare le voci della sua comunità e di chi da anni è impegnato nella diffusione della verità, attraverso dati medico-scientifici e tecnologici, e nel tentativo di restituire dignità, salute e salubrità ambientale, lavoratori compresi.

Senza un completo approfondimento, non è logico fidarsi della propaganda ingannevole che da decenni si abbatte su Taranto come una nera scure: la decarbonizzazione che porterà lavoro e salute".

Lo sottolineano 28 tra associazioni e comitati di Taranto in una lettera aperta all'arcivescovo di Taranto Ciro Miniero, che nei giorni scorsi ha avuto un colloquio telefonico con il ministro Urso sulla vicenda ex Ilva.

Le associazioni sostengono di "essere all'altezza di poter smentire, con inoppugnabili dati, l'illusoria panacea proposta anche dall'attuale governo nazionale; riteniamo di poterle presentare la reale situazione sanitaria che coinvolge in una disperata sopravvivenza decine di migliaia di tarantini e tarantine, anche di comuni limitrofi". In questo "gioco al massacro - aggiungono - entrano, da innocenti, i bambini, cui viene negato addirittura il diritto al gioco negli spazi aperti per condannarli a malattie, sofferenza e troppo spesso, insopportabilmente, a morte".

Movimenti e Comitati ricordano che "la Commissione per i Diritti Umani dell'Onu ha classificato Taranto tra le zone di sacrificio", evidenziano le sentenze sull'ex Ilva della Corte Europea per i Diritti Umani e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e chiedono di incontrare l'arcivescovo "nel breve periodo, in delegazione", per avere l'opportunità di confutare "i rassicuranti messaggi di industriali, politici e sindacalisti che ancora oggi continuano a difendere un modello di sviluppo insostenibile incentrato sul profitto di pochi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA