Apulia film commission dà il via a rassegna Le città invisibili

Due percorsi cinematografici, 'Geografie contemporanee' e 'Indipendent days, con sei film in lingua originale con sottotitoli in italiano, presentati da critici cinematografici ed esperti del settore, e un rimando a 'Le città invisibili' di Italo Calvino realizzato nell'ambientazione di ogni lungometraggio selezionato. E' il cartellone della rassegna 'Le città invisibili', ciclo di proiezioni a cura della Mediateca regionale pugliese e Apulia film commission, al via domani al Cineporto di Bari (ore 20.30) con la proiezione di 'Ema' di Pablo Larrain.

Le opere, spiega Apulia film commission in una nota, "sono profondamente legate alla città in cui sono state girate, che diventano assolute protagoniste e filo conduttore di ogni proiezione". La sezione 'Geografie contemporanee' esplora autori ormai affermati del cinema cileno, francese e giapponese, tutti visti in sala nel 2024 con i loro ultimi film. 'Indipendent days', invece, riprende il focus sul cinema americano indipendente con cult-movie degli anni '80 e '90.

Il cartellone prosegue martedì 4 marzo con 'Les Olympiades - Parigi, 13Arr.' di Jacques Audiard. A chiudere il ciclo della prima sezione, martedì 11 marzo, sarà 'Broker - Le Buone Stelle' di Hirokazu Kore'eda, suo primo film in lingua coreana. Il ciclo 'Indipendent days propone, invece, mercoledì 19 marzo il film 'Mistery Train - Martedì notte a Memphis' di Jim Jarmush. Si prosegue, martedì primo aprile, con 'Before sunrise - Prima dell'alba' di Richard Linklater. In chiusura di rassegna, martedì 8 aprile, ci sarà la proiezione di 'Gummo' di Harmony Korine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA