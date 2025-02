Al Cinzella festival la 'leggenda del punk' John Lydon

L'ex frontman dei Sex Pistols, John Lydon, leggenda del punk, è il primo nome annunciato dal Cinzella Festival per la nona edizione della rassegna dedicata a musica e cultura con la direzione artistica di Michele Riondino, che torna quest'anno nella location delle Cave di Fantiano, a Grottaglie (Taranto). Lydon salirà sul palco il 19 luglio con i Public Image Ltd in occasione del "This is not the last tour" e in esclusiva per il Sud Italia.

Il Cinzella Festival, organizzato dall'associazione di promozione sociale Afo6 di Taranto, è giunto alla nona edizione.

Dopo essere stato il frontman del gruppo punk-rock Sex Pistols, John Lydon ha formato i Public Image Ltd (PiL), band seminale del post punk- new wave, considerata come uno dei gruppi più innovativi di tutti i tempi. Noto anche con lo pseudonimo di Johnny Rotten, ha condotto anche diversi programmi televisivi in Gran Bretagna, Stati Uniti e Belgio.

Quella di Grottaglie è una delle tre tappe italiane inserite nel tour estivo dei PiL (le altre sono al Parco Caserme Rosse di Bologna il 20 luglio e all'Arena del Mare di Genova il 21 luglio).



