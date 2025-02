A Bari operata bambina di Sarajevo, 'grati per sensibilità'

Un viaggio carico di speranza quello di una bambina di Sarajevo che oggi è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico finalizzato al recupero dell'udito all'interno del reparto di otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari. L'operazione è stata eseguita dal direttore dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria universitaria, Nicola Quaranta, e dalla sua equipe. La piccola, che è sordomuta, è giunta per l'operazione chirurgica in Puglia grazie all'interessamento dell'associazione culturale 'L'Isola che non c'è' che si è adoperata per tutte le autorizzazioni sanitarie e non, necessarie, e si occupata del volo e del soggiorno in Italia della bambina, che è qui insieme alla mamma e alla madre superiora dell'istituto cattolico Ancelle del Bambin Gesù di Sarajevo.

"Siamo molto grati - spiegano dall'associazione - per la sensibilità dimostrata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dal direttore generale del Policlinico Antonio Sanguedolce, dal direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro e dal professor Nicola Quaranta". "Inoltre - concludono dall'associazione il ringraziamento va anche all'ambasciata italiana a Sarajevo che si è occupata delle procedure amministrative che hanno consentito l'arrivo in Italia". La bambina dovrebbe essere dimessa nelle prossime ore per poi essere sottoposta ad una visita di controllo prima della partenza fissata per domenica prossima.



