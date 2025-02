Perde il controllo dello scooter e cade, grave un 17enne

Un ragazzo di 17 anni è in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sull'arteria che collega San Giorgio Jonico a Grottaglie. Il giovane, alla guida di uno scooter, ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono intervenuto gli operatori del 118 che lo hanno stabilizzato e trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, dove è stato ricoverato ed è attualmente in prognosi riservata.

Gli agenti della Polizia Stradale di Manduria e del Commissariato di Grottaglie hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire le cause dell'incidente.



