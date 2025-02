Un uomo di 56 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito alle gambe con alcuni colpi di pistola questo pomeriggio mentre si trovava in strada a San Severo, nel Foggiano. Il 56enne è poi stato medicato in pronto soccorso dove sarebbe stato accompagnato dal figlio. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Indagano le forze dell'ordine.





