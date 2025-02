Prefetto sospende Consiglio comunale Taranto, arriva commissaria

Il prefetto di Taranto, Paola Dessì, ha sospeso il Consiglio comunale del capoluogo in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento da parte del presidente della Repubblica e ha nominato commissario per la provvisoria gestione dell'ente fino a nuove elezioni Giuliana Perrotta, che "ha ricoperto - è detto in una nota - numerosi incarichi nell'amministrazione civile dell'Interno, sia come Prefetto in sede che presso il Ministero".

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle dimissioni contestuali di 17 consiglieri comunali su 32, "circostanza che - viene spiegato - ha determinato il venir meno dell'integrità strutturale minima" dell'assise. Successivamente si sono dimessi ulteriori due consiglieri.

Termina in anticipo, così come era accaduto nella consiliatura precedente, il secondo mandato del sindaco Rinaldo Melucci, che era stato eletto a giugno 2022 in quota Pd, sostenuto da un'alleanza di centrosinistra, con il 60 per cento dei voti. Dopo l'apertura del primo cittadino a Italia Viva la maggioranza è mutata e diversi consiglieri hanno lasciato i partiti di appartenenza diventando civici per rimanere accanto al sindaco.



