Morì dopo aver partorito due gemelli, archiviata l'inchiesta

Il gip del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta per la morte di Viviana Delego, l'insegnante di 42 anni deceduta il 22 dicembre 2022 nell'ospedale Perrino di Brindisi cinque giorni dopo aver dato alla luce due gemelli. L'inchiesta per omicidio colposo venne aperta dalla procura di Brindisi dopo la denuncia presentata dai familiari della donna, originaria di Pezze di Greco, frazione di Fasano.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini la 42enne, già madre di una bimba, fu sottoposta a isterectomia a causa di una grave emorragia successiva al parto. Dopo l'intervento le sue condizioni peggiorarono e la donna morì cinque giorni dopo.

Lo stesso gip, nel marzo del 2024, dopo la prima richiesta di archiviazione avanzata dalla procura aveva disposto altri tre mesi d'indagine. Il 7 novembre scorso si era riunita la camera di consiglio con l'ulteriore documentazione presentata dai familiari, difesi dall'avvocato Paolo D'Incecco. Nelle scorse ore il decreto di archiviazione per l'inchiesta penale.

Interpellato dall'ANSA, il legale comunica che non ci "sarà il ricorso in Cassazione" e che sarà avanzata richiesta al tribunale civile su possibili responsabilità, in ambito civilistico, per quel che riguarda le strutture ospedaliere a cui si era rivolta la donna: il Miulli di Acquaviva delle Fonti e il Perrino di Brindisi.



