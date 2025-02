Atletica:Assoluti Indoor; Fortunato record del mondo 5 km marcia

Meraviglioso Francesco Fortunato agli Assoluti indoor di Ancona. Con 17'55"65 cade dopo trent'anni il record del mondo dei 5 km di marcia indoor su pista, per merito del pugliese allenato da Riccardo Pisani, già medaglia di bronzo agli Europei di Roma nella 20 km e oro con la staffetta ai Mondiali a squadre di Antalya. Sgretolato il primato ufficiale del russo Mikhail Shchennikov (18'07"08 nel 1995) ma anche due prestazioni di altri due russi non riconosciute come record, il 18'03"83 di Sergey Shirobokov e il 18'04"76 di Vasiliy Mizinov del 2022. Frantumato anche il primato italiano di Ivano Brugnetti datato 2007 (18'08"86).

Un ritmo infernale, quello imposto da 'Effe', maestro della specialità a livello indoor (è l'ottavo titolo al coperto): primo mille in 3'39"6, 7'16"9 ai 2000 metri, 10'54"0 ai 3000, 14'26"2 ai 4000, fantastico ultimo chilometro intorno ai 3'29".

"Era un sogno fare almeno il record italiano, è pazzesco che sia venuto il record del mondo! - esulta Fortunato - Il grande Brugnetti ci aveva provato ma non c'era riuscito per un secondo: oggi ho preso due piccioni con una fava. Sono felicissimo, è un grande traguardo per la mia carriera".



