Anelli, 'mancano investimenti per bloccare fuga dei medici'

"Dopo il Covid i governi hanno investito nel servizio sanitario nazionale 15 miliardi in strutture e infrastrutture. Abbiamo cambiato le Tac, abbiamo ristrutturato gli ospedali, ma gli investimenti in chi fa realmente la sanità, negli operatori sanitari, dove sono? Gli investimenti fatti dal governo hanno recuperato gli arretrati sui contratti, ma non ci sono stati nuovi investimenti, capaci di bloccare la fuga dei medici dalla Sanità pubblica". Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei medici di Bari e della Federazione nazionale degli Omceo, Filippo Anelli, in apertura del convegno 'Investire nei professionisti sanitari per garantire la salute della persona' che si è tenuto nel capoluogo pugliese.

"Oggi viviamo in un mercato europeo. Esercitare fuori dall'Italia per un giovane medico - ha aggiunto Anelli - vuol dire avere più considerazione e una retribuzione migliore".

La preoccupazione è "che si vada sempre più verso il privato", ha rilevato, e "chiediamo al governo di non tradire lo spirito del 1978 che ha animato una parte importante della società civile e del mondo medico. Il servizio sanitario nazionale rappresenta il modo migliore per esercitare la nostra professione e non vogliamo perderlo".

Il presidente della Federazionale nazionale degli ordini dei medici ha quindi osservato che "quando Tina Anselmi promosse la nascita del Servizio Sanitario nazionale nel 1978 aveva l'idea che la malattia non fosse un problema individuale, ma dovesse essere a carico della società. Quel diritto alla salute, che faticosamente è stato conquistato, a fatica oggi riusciamo a garantirlo". Secono Anelli "quel sistema nato nel 1978 oggi mostre delle crepe, come il dato rilevato dall'Istat secondo cui 4,5 milioni di cittadini rinunciano alle cure. È come se un'intera Regione come la Puglia non si curasse più. Questo - ha concluso - rivela un tradimento della missione del Ssn".





