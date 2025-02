Sindaco Taranto, in questi anni clima continuo di divisioni

(V. 'Terremoto politico a Taranto,Consiglio ...' delle 13:03) "Credo sia un problema culturale questa divisione, questa schizofrenia continua, endemica. E' ciò che poi consente ad altri poteri e ad altre intelligenze a Bari e a Roma di sopraffare sempre gli interessi di questo territorio. Non impariamo mai la lezione". Così il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci in merito alle dimissioni contestuali di 17 consiglieri su 32 che hanno fatto partire l'iter per lo scioglimento anticipato del consiglio comunale. Era già accaduto nel novembre 2021 dopo il primo mandato. Melucci era stato poi rieletto a giugno 2022 con una maggioranza di centrosinistra che si è via via sfaldata. Il documento con le 17 firme di consiglieri protocollate in un ufficio comunale decentrato sarà trasmesso al segretario generale che lo inoltrerà al Prefetto per le successive determinazioni.

"Credo che stiano accadendo cose - ha aggiunto Melucci - che si stavano ripetendo in maniera ricorrente da due-tre anni e che non hanno niente a che fare con la politica. Consiglieri che cambiano all'improvviso senza alcuna motivazione il loro atteggiamento sono indotti da cose altre che non sta a me sindacare, altri verificheranno. Per fortuna in questi anni qualcosa per rimettere in moto la vita di questa città, il sistema economico, le infrastrutture, è accaduta".



