Santanché apre la Borsa del turismo in fiera a Bari

Torna dal 26 al 28 febbraio, alla Fiera del Levante di Bari, Btm, la fiera internazionale del turismo. La manifestazione, giunta alla decima edizione, patrocinata fra gli altri dal ministero del Turismo ed Enit, sarà inaugurata dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

L'edizione di quest'anno è ispirata a 'Il viaggio nel viaggio', una metafora che esplora il turismo non solo come spostamento fisico, ma anche come esperienza emotiva, intellettuale e culturale. Sono oltre cento gli eventi in programma, 400 i relatori, 80 i buyer nazionali e internazionali impegnati in un fam trip prima e nel B2B poi. Tra le novità di questa edizione la collaborazione con università di Bari e università del Salento.

Le sezioni tematiche saranno Btm Gusto (dedicata alle novità del food), Btm say yes (con focus sul destination wedding), Btm Apulia tourism investment, Btm4Job (dedicata al lavoro e alla formazione nel turismo) e il T-trade. La novità è Jlk travel market, per favorire l'incontro tra buyer locali e seller internazionali. Ci saranno anche Hotel 4.0, sulle nuove tecnologie per l'ammodernamento delle strutture ricettive turistiche, e il debutto dell'Area extra, dedicata al settore extralberghiero. "Il turismo non è solo business - spiega Ceo e fondatore, Nevio D'Arpa - ha anche un'identità sociale capace di creare legami che generano valore". "Btm Italia - evidenzia l'assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane - si conferma l'evento di riferimento per il turismo in Puglia, un hub strategico per imprese e professionisti. L'edizione 2025 amplia le opportunità di business, formazione e networking, rafforzando la rilevanza delle imprese pugliesi. Come Regione Puglia collaboriamo attivamente a questo appuntamento, sostenendo la partnership tra pubblico e privato per favorire le politiche di sviluppo della nostra destinazione".



