Runjaic "un rigore 'da arresto'? Bisogna stare calmi"

"Capisco la rabbia del Lecce, combattono per ogni punto. Capisco la frustrazione. Non molte squadre vincono qui a Lecce, penso che però dopo la partita bisogna essere calmi e non dare molto sfogo alle emozioni". Lo ha detto il tecnico del Lecce, Kosta Runjaic, commentando quanto detto da Marco Giampaolo in merito al rigore assegnato alla sua squadra, definendolo "da arresto".

"L'arbitro ha fatto il suo lavoro, a noi ci sono successi episodi simili in passato - ha proseguito l'allenatore -. Io ho sempre detto questo. Fa parte del calcio, non è facile.

L'arbitro fa un mestiere difficile, non è facile. Dobbiamo rispettare il suo lavoro e le sue decisioni. Noi da allenatori dobbiamo aiutarli".



