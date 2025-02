Nel Foggiano nuova vita per l'area archeologica Monte Saraceno

Sarà messa in sicurezza, restaurata e rifunzionalizzata l'area archeologica e paesaggistica di Monte Saraceno, a Mattinata, in provincia di Foggia. La posa della prima pietra del cantiere è fissata per il prossimo 25 febbraio grazie alla collaborazione tra Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province Bat e Foggia e il Comune di Mattinata. Il progetto del primo stralcio funzionale prevede la messa in sicurezza di un tratto del percorso archeologico che connette le diverse aree necropolari e l'adeguamento della principale viabilità di accesso al sito, costituita dalla strada della Difesa. Previsto inoltre il restauro e la rifunzionalizzazione dell'edificio ex stazione di vedetta della Marina militare, che ospiterà il futuro allestimento e che offrirà ai visitatori un'esperienza didattica immersiva.

L'antico insediamento, sorto in epoca Neolitica, è situato su uno dei due promontori che abbracciano la piana di Mattinata, e raggiunse il suo massimo sviluppo tra il IX e la prima metà del VII secolo a.C. Le ricerche scientifiche condotte nel tempo dal ministero della Cultura sul sito hanno permesso di delineare un insediamento che ha assunto un ruolo di grande rilevanza nella Daunia settentrionale durante la prima età del Ferro. I lavori sono una tappa importante, sottolineano dall'amministrazione comunale, "che si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio garganico, in cui gli aspetti archeologici si integrano con quelli paesaggistici".



