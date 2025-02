Lecce: Giampaolo "quello non è mai rigore, roba da arresto

"Non è mai rigore quello lì, non capisco perchè il var abbia richiamato l'arbitro. E' assurdo, qui non si parla nemmeno di 'rigorino', questo è il nulla. E' da arresto, anche perchè è un rigore determinante in questa partita". Così l'allenatore del Lecce, Marco Giampaolo, commenta il penalty assegnato dall'arbitro all'Udinese nel primo tempo.

"Al Var c'era Guida, un arbitro di livello, non capisco", ha proseguito.

"Poi è anche vero che abbiamo fatto fatica, ma la partita era in equilibrio - ha detto ancora Giampaolo - e l'episodio che l'ha determinata è stato il rigore"



