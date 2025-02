Investito da un carrello elevatore, operaio in rianimazione

Un uomo di 59 anni di Andria è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito accidentalmente da un carrello elevatore mentre, ieri pomeriggio, era a lavoro in una ditta che si occupa di recupero e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi, che si trova alla periferia di Andria.

La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata all'ospedale Bonomo: il 59enne è ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata a causa delle profonde ferite riportate a una gamba. Sull'accaduto indaga la polizia, mentre la Procura di Trani ha aperto un'inchiesta per lesioni.



