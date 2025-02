Inaugurato a Taranto il secondo lotto della tangenziale sud

È stato inaugurato questa mattina a Taranto il secondo lotto della tangenziale sud. Si tratta del primo tronco di strada che va dallo svincolo di via Cesare Battisti, in prosecuzione del Ponte Punta Penna, verso Lama-San Vito. È considerata un'opera strategica per decongestionare il traffico cittadino In particolare, il secondo lotto collegherà i rioni Salinella e Taranto 2 ricongiungendosi alla strada che costeggia la stazione navale della Marina militare di viale Jonio.

Per la realizzazione dell'infrastruttura la Provincia ha ottenuto un finanziamento da parte della Regione Puglia pari a 28 milioni di euro. Il terzo lotto, oggi in fase progettuale, beneficerà di un finanziamento regionale pari a 50 milioni di euro. Al simbolico taglio del nastro hanno partecipato il presidente della Provincia e sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, l'assessora regionale ai Trasporti Debora Ciliento, autorità civili e militari.

La tangenziale, al suo completamento, rappresenterà un passaggio ritenuto fondamentale per la congiunzione alla Talsano-Avetrana. "Oggi posso dirlo, sono emozionato - ha detto Melucci -. Sono molto orgoglioso della squadra che ha lavorato per la realizzazione di questa grande opera". "So - ha aggiunto riferendosi alla raccolta firme per lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale - che lascerò ai tarantini qualcosa di molto importante".

"Ogni volta che si inaugura un'opera - ha aggiunto Ciliento - è sempre un momento bello per tutti. Realizzare una strada di questa importanza non è sempre semplice. È un momento di festa ma allo stesso tempo di riflessione perché non dimentichiamo il decesso di un operaio che ha lavorato su questa strada nell'aprile 2024".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA