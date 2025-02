Decaro, importante risparmiare energia con opportuni stili vita

"E' importante produrre energia pulita ma anche risparmiare energia con opportuni stili di vita.

Questa sarà la legislatura che darà attuazione ad interventi per migliorare l'ambiente e contrastare i cambiamenti climatici. Tra questi temi figura il risparmio energetico oggetto di questa bella iniziativa del Politecnico. Con l'Anci ho voluto favorire la partecipazione a 'M'Illumino di meno' di ben 8000 comuni. In questa direzione mi farò promotore per istituire una 'Giornata Europea per l'efficienza energetica e i corretti stili di vita' ". Lo ha dichiarato a Bari l'europarlamentare Antonio Decaro che questa mattina ha partecipato al Politecnico ad uno degli eventi legati a 'M'Illumino di meno', l'iniziativa di Caterpillar - Rai Radio2 che per tutta la settimana ha promosso e invitato cittadini, privati, pubbliche amministrazioni ad un gesto consapevole, riconducibile al risparmio energetico. Ed anche il Politecnico ha organizzato appuntamenti. Tra questi 'Poliba va di moda' in collaborazione con Meit srl (specializzata in gestione del patrimonio immobiliare, servizi energetici e di ingegneria), sulla moda sostenibile.

Inoltre, dopo aver abbassato le luci del rettorato e dell'amministrazione centrale lo scorso 18 febbraio, parallelamente, l'atrio Cherubini del Campus universitario ha ospitato per l'intera settimana (17-21febbraio) in un atelier a cielo aperto, la mostra 'Vestiti di sostenibilità': sei abiti di scena realizzati per diversi spettacoli teatrali, hanno raccontato attraverso l'arte l'attento lavoro di recupero creativo e upcycling. "L'impegno del Poliba - ha spiegato il professor Fabio Fatiguso, delegato del rettore Francesco Cupertino - è importante nel settore dell'economia circolare. La moda è un importante strumento per introdurre nuove strategie capaci di coinvolgere il pubblico e le aziende".



