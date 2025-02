Comune di Bari istituisce gruppo di lavoro per la legalità

Il Comune di Bari ha dato il via alla costituzione di un gruppo di lavoro, composto da dirigenti dell'amministrazione con apposite competenze, per avviare le attività che dovranno garantire il rispetto della legalità del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Si tratta di una delle azioni chieste dal prefetto, Francesco Russo nella nota dello scorso 17 febbraio che - evidenzia il Comune - ha rilevato "l'insussistenza di collegamenti diretti dell'apparato politico-amministrativo con la criminalità organizzata tali da determinare il condizionamento o un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi". Si tratta dei risultati delle indagini compiute dalla commissione di accesso inviata a Bari dal Viminale in seguito all'inchiesta giudiziaria 'Codice Interno'.

Alla luce di queste evidenze il ministro dell'Interno ha deciso non sciogliere il Consiglio comunale.

"Come indicatoci dal prefetto - spiega il sindaco, Vito Leccese - con la costituzione del gruppo di lavoro interno intendiamo implementare le misure già messe in campo da questa amministrazione per assicurare i principi di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa". "Il gruppo di lavoro - prosegue il sindaco - vanta competenze nelle materie indicate nella comunicazione prefettizia e sarà impegnato a definire, nel più breve tempo possibile, le misure più opportune per potenziare l'attività amministrativa del Comune, i cui esiti saranno costantemente riferiti al prefetto".

I servizi sotto osservazione sono, in particolare, il trasporto pubblico locale, l'igiene pubblica, il welfare, il commercio e il turismo. Il segretario generale del Comune, Donato Susca, ha nominato oggi i componenti del gruppo.



