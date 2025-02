Compie 500 anni il forno a paglia più antico della Puglia

Ha cinque secoli di vita il forno a paglia, probabilmente il più antico della Puglia, ancora in funzione. Si trova nel piccolo Comune di Orsara di Puglia, nel Foggiano. Si chiama forno "pane e salute" e sforna pagnotte dal 1526. Esattamente il prossimo anno compirà 500 anni, ma è a partire dal prossimo 2 marzo che, nella cittadina con 2.400 abitanti, prenderanno il via le celebrazioni per il traguardo raggiunto.

I residenti sono da sempre sono legati a questo forno dove, in passato, le massaie andavano a infornare l'impasto che avevano preparato in casa, diventato quindi anche un forno di comunità. Da oltre cento anni il forno è proprietà della famiglia Di Biccari. Oggi è il regno di Angelo Di Biccari, maestro del pane da cinque generazioni, cuoco-fornaio e pizzaiolo che quotidianamente, assieme ai suoi familiari, sforna decine di pagnotte con il lievito madre, alcune delle quali arrivano a pesare anche quattro chili. Tra le varie attività per celebrare lo storico traguardo, è previsto anche un laboratorio del piccolo fornaio con l'accensione del forno a paglia per due ore dedicate ai bambini da 7 a 14 anni, che così impareranno a produrre il pane.



